Den Diepen Boomgaard krijgt steun voor irrigatieproject van Nationale Loterij DBS

03 januari 2019

14u32 0 Grimbergen Bioboerderij Den Diepen Boomgaard kan de komende zomer met meer vertrouwen tegemoet zien, zelfs al wordt die opnieuw extreem droog zoals vorig jaar. Met financiële steun van de Nationale Loterij kan de sociale werkplaats namelijk een irrigatieproject op poten zetten om verdorde groenten in de toekomst te vermijden.

“Samen met ons hebben vele landbouwers hun oogst letterlijk zien verpulveren onder de hete zon”, vertelt Sara Heyvaert, coördinator van de vzw. “Het is hoog tijd voor die landbouwers om zich te wapenen tegen de klimaatsveranderingen en ook Den Diepen Boomgaard moet hier stappen in ondernemen.”

Dat Den Diepen Boomgaard nu geselecteerd werd door de Nationale Loterij als partner is dan ook zeer welgekomen. Met die financiële steun kan de bioboerderij tegen volgend seizoen met het project ‘Water voor nieuw leven’ inzetten op betere irrigatie van haar velden en serres. “Zo kunnen we verlies van teelten voorkomen en het water ook op een slimmere manier gebruiken om er zo ook spaarzamer mee te kunnen omgaan.”

Er zal extra buffercapaciteit voorzien worden om regenwater op te vangen dat dan op zijn beurt tijdens de drogere periodes kan ingezet worden om alle kwetsbare teelten te voorzien van het nodige water.

Den Diepen Boomgaard zal zich hier technisch in laten bijstaan door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid dat naar aanleiding van de extreme droogte tijdens de zomer water- audits aanbied aan land- en tuinbouwbedrijven. “Zo zijn we zeker dat we voor de juiste toepassing kiezen en besteden we de steun, die we dankzij de Nationale Loterij mogen ontvangen, zo goed en duurzaam mogelijk.”

Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het project ‘Water voor nieuw leven’ zullen de verschillende realisaties steeds publiek gemaakt worden via de Facebookpagina en website van Den Diepen Boomgaard.