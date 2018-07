Dealer speelt bromfiets kwijt 05 juli 2018

Een 21-jarige Grimbergenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het dealen van cannabis. Bij de politie kwam er vorige zomer info binnen dat hij zich zou bezighouden met een cannabishandeltje. Op 21 augustus kon hij onderschept worden met 28 gram op zak. Uit telefonieonderzoek bleek dat hij acht vaste klanten had en 12 anderen sporadisch bevoorraad had. Opvallend: de man, toen zelf een zware cannabisgebruiker, bracht zijn waar met zijn bromfiets rond. Daarom werd die verbeurd verklaard. (WHW)