Dealer dreigt bromfiets kwijt te spelen 08 juni 2018

Een 21-jarige Grimbergenaar riskeert een werkstraf voor het verhandelen van cannabis. Op 21 augustus kon hij onderschept worden met 28 gram cannabis op zak. Uit telefonieonderzoek bleek dat hij acht vaste klanten had en daarnaast 12 anderen sporadisch bevoorraad had. De man, toen zelf een zware cannabisgebruiker, bracht zijn waar met zijn bromfiets rond. Daarom vraagt het parket de verbeurdverklaring van de bromfiets. "Hij heeft zijn leven omgegooid. Hij is verhuisd en is gestopt met drugs te gebruiken", aldus zijn advocate. Uitspraak op 28 juni. (WHW)