DD Shipping mag activiteiten niet uitbreiden met grondzuivering Provincie wijst ook beroep van overslagbedrijf af na eerder negatief advies gemeente Dimitri Berlanger

28 november 2018

18u10 0 Grimbergen De gemeente heeft zijn slag thuisgehaald bij de provincie omtrent de plannen van overslagbedrijf DD Shipping aan de Verbrande Brug. Die wilde in de toekomst ook vervuilde grond gaan zuiveren. “Maar in een loods die daar totaal niet voor geschikt is. Ze voldeden dus niet aan de voorwaarden”, zegt schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen).

DD Shipping is al sinds 1989 een vaste waarde in de Grimbergse kanaalzone. Het bedrijf, gelegen aan de Oostvaartdijk vlak bij de Verbrande Brug, doet voornamelijk overslag van zout en granulaten voor de bouw. Die komen dus telkens aan en vertrekken per boot. Er zijn ook een aantal loodsen voor opslag voorzien voor producten die binnen moeten gestockeerd worden “Dat gebeurde tot nog toe altijd zonder veel problemen”, zegt schepen Eddie Boelens.

Onlangs diende DD Shipping echter een vergunningsaanvraag in om de activiteiten uit te breiden. “Ze wilden ook vervuilde gronden gaan zuiveren, maar daar hebben wij als gemeente een negatief advies voor gegeven. Ze zouden dit gaan doen in een afgeleefde loods vol gaten die dus niet voldoet aan de voorwaarden. Zo’n grond kan bijvoorbeeld een asfaltgeur afgeven. In die loods zouden die dus gewoon zomaar vrijkomen, ook in de buitenlucht. Er is overigens al een dergelijke speler aan de overkant van het kanaal met SITA Remediation. Maar zij hebben wel heel wat investeringen gedaan om de overlast tot een minimum te beperken. Zo is er bij hen een afzuiginstallatie voorzien. Voor de gemeente speelde ook mee dat er nu al genoeg vervuilende en belastende bedrijven in de kanaalzone zijn.”

Breekwerf

Daar bleef het zelfs niet bij. “Aanvankelijk vroegen ze ook om puin te kunnen breken. Maar daar zijn ze gelukkig snel op teruggekomen na overleg met de gemeente. Ze gingen dit doen met een mobiele breekwerf, maar dat zou voor heel wat overlast gezorgd hebben in de wijk Verbrande Brug aan de overkant van het kanaal.”

Het bedrijf ging wel in beroep bij de provincie, maar stuitte ook daar op een ‘njet’. “We zijn heel tevreden dat die ons standpunt heeft gevolgd”, vervolgt Boelens. “De provinciale vergunningscommissie heeft ons eerst gehoord en wij konden ons standpunt verdedigen. Daarna kwamen de mensen van DD Shipping zelf erbij. We hebben met hen nog een gesprek gehad en het leek mij toch dat zij zich neerlegden bij de uitspraak. Een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk.”

Overigens is het niet allemaal slecht nieuws voor DD Shipping, want het mag in de toekomst wel grotere volumes gaan verwerken. Bij het bedrijf zelf kregen we geen reactie te pakken.