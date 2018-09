Dansgroep Sidharta houdt initiatie 01 september 2018

Dansgroep Sidharta organiseert vandaag een initiatie. Zowel kinderen (6 tot 13 jaar) als jongeren (13+) kunnen kennismaken met de vereniging en zich uitleven tijdens allerlei dansjes, spelletjes en technieken. Beginners en gevorderden kunnen gratis deelnemen. Juf van dienst is Anaïs. Onder haar kundige leiding zullen de dansers zich volledig kunnen uitleven met als apotheose volgend jaar een voorstelling in het cultureel centrum van Strombeek-Bever. De dansnamiddag vindt plaats in de sporthal van Sint-Alexiuskliniek, Grimbergsesteenweg 40 van 14 uur tot 18 uur. (DBS)