d'Harmonie pakt uit met totaalspektakel 'Big Bang'

13 februari 2019

17u49 0 Grimbergen De Koninklijke Harmonie van Humbeek organiseert op vrijdag 1 en 2 maart met ‘Big Bang’ al haar derde totaalspektakel in de sporthal van Humbeek.

“We bouwen de sporthal volledig om tot een concertzaal”, vertelt Thijs Vervloessem namens de harmonie. “Je mag je verwachten een verrassende presentatie en het verhaal over de schepping van de aarde, uiteraard begeleid door muziek van d’Harmonie onder leiding van dirigent Jurgen Peeters.”

Om het concert te promoten, reist er al enkele weken een kunstwerk door de regio. De voorstellingen vinden plaats om 20 uur in sporthal in de Nachtegaallaan. Kaarten kosten 16 euro in voorverkoop en 19 euro aan de kassa. Tickets verkrijgbaar online via CC Strombeek of via de muzikanten.