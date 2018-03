Coca-Cola verbiedt slogan Den Diepen Boomgaard 03 maart 2018

02u43 0 Grimbergen 'Taste the garden feeling': die slogan wilde bioboerderij Den Diepen Boomgaard gebruiken om haar zelfoogsttuin te promoten. "Kan niet", liet Coca-Cola weten. De frisdrankgigant gebruikt namelijk zelf de slogan 'Taste the feeling'. Den Diepen Boomgaard betreurt het dat Coca-Cola zo kordaat optreedt.

"Twee jaar geleden openden we onze zelfoogsttuin, waarbij mensen een abonnement kunnen kopen om dagverse groenten van ons veld te plukken voor eigen gebruik", legt Sara Heyvaert, coördinator van Den Diepen Boomgaard, uit. "Binnenkort start het nieuwe seizoen en daarom hebben we een promotiecampagne gelanceerd. Wortels, broccoli en prei sieren de straten in Grimbergen, samen met enkele speelse slogans. Het beeld van de rucola-sla mochten we echter niet gebruiken omwille van de slogan. We opteerden voor de zin 'Taste the garden feeling', een gerecycleerde slogan van Coca-Cola, waar men 'Taste the feeling' gebruikt. Om de goede vrede te bewaren, vroegen we op voorhand aan de frisdrankproducent of we de slagzin mochten gebruiken. 'Kan niet', oordeelde de multinational, zonder verdere uitleg."





Gevolg? Den Diepen Boomgaard heeft het vierde campagnebeeld geschrapt. "We betreuren de beslissing van Coca-Cola, maar leggen ons er wel bij neer. We vinden het bijzonder jammer dat de multinational ons niet méér uitleg gaf waarom het niet mag."





Strenge regels

Bij Coca-Cola zijn ze zich ervan bewust dat men te bot gereageerd heeft. "We hadden inderdaad meer uitleg moeten geven", zegt woordvoerster Laura Brems. "Ik heb Den Diepen Boomgaard dan ook opnieuw gecontacteerd. Aan de registratie van onze producten en slogans zijn strenge regels verbonden. Daarom kunnen we dit niet toestaan. We doen dit dus niet uit slechte wil." (RDK)