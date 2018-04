Clubs starten met 'Voetbalspeeltuin' voor allerjongste spelertjes 05 april 2018

02u28 0 Grimbergen Voetbalclubs KSC Grimbergen en FC Beigem slaan de handen in elkaar. Vanaf 23 mei starten beide verenigingen met de Grimbergse 'Voetbalspeeltuin', voor 4- en 5-jarigen die op een speelse manier voetbal willen ontdekken.

"Dit gezamenlijk initiatief biedt de allerjongste spelertjes die graag met voetbal willen starten de mogelijkheid om een opleiding te genieten volgens hun eigen niveau, persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden onder het toeziend oog van enthousiaste en dynamische jeugdtrainers", zegt Dirk Bomans, ondervoorzitter van FC Beigem.





Alle oefeningen worden afgestemd op de leefomgeving van de voetballertjes, met extra aandacht voor algemene motoriek en veel vrijheid voor fantasie en creativiteit. "Nadien wordt er voor een correcte doorstroming gezorgd naar interprovinciaal, provinciaal of regionaal niveau met het oog op de volgende seizoenen. "





Het samenwerkingsakkoord tussen beide clubs maakt het daarenboven mogelijk om spelers in samenspraak met ouders en trainers probleemloos tussen club en niveau te laten schuiven naargelang de ontwikkeling van het kind. Alle jongens die 4 of 5 jaar zijn kunnen deelnemen, ook al zijn ze reeds aangesloten bij een andere voetbalclub. Spelen, leren en vooral veel plezier beleven aan voetbal. Daar gaat het om. We starten op woensdag 23 en vrijdag 25 mei en gaan door tot 27 juni. Na de zomerstop hernemen we vanaf 22 augustus, telkens op woensdag en vrijdag."





Voor meer info kan je terecht op de respectieve websites van beide verenigingen: www.kscg.be of www.fcbeigem.be. (DBS)