Chaos voor schoolpoort dreigt SINT-JOZEF MOEILIJK BEREIKBAAR DOOR WERKEN GRIMBERGSESTEENWEG DIMITRI BERLANGER

31 augustus 2018

02u26 0 Grimbergen De leerlingen van de Sint-Jozefschool zullen een waar hindernissenparcours moeten afleggen op weg naar de schoolpoort maandag. De werken op het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met het Sint-Amandsplein zijn deze week van start gegaan. "We zetten extra politie in", belooft schepen Chris Selleslagh.

Het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met het Sint-Amandsplein is een grote werf. Door de wegenwerken blijft het kruispunt afgesloten voor alle verkeer. Bezoekers van het kinderdagverblijf SAM, ouders en leerlingen van de vrije basisschool Sint-Jozef en studenten van het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) moeten rekening houden met deze gewijzigde situatie.





Kiss-and-ridezone

Een ding is zeker: de start van het nieuwe schooljaar zal met de nodige obstakels verlopen. "Ouders die hun kinderen met de wagen naar de Sint-Jozefschool brengen, zullen verplicht gebruik moeten maken van de kiss-and-ridezone op de Grimbergsesteenweg", legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. "Daar kunnen de kinderen afgezet worden om vervolgens via een afgebakende weg over de stoep naar de schoolpoort te wandelen. Enkel via deze weg kan men de schoolpoort te bereiken. De eerste poort komende van de Kloosterstraat is tijdens de werken onbereikbaar. De heenrit voor wie vanuit Grimbergen komt, zal meevallen. Alleen het wegrijden zal mogelijk wat chaos opleveren. We zullen dan ook extra politie inzetten."





Ook de toegangen van het kinderdagverblijf SAM en van het CVO zijn alleen bereikbaar komende van de Grimbergsesteenweg. "Dat wil zeggen dat personen die te voet of met de fiets komen vanuit de richting van de Sint-Amandsstraat, rekening moeten houden met extra verplaatsingstijd."





Tweetal weken hinder

Dat de werken net nu plaatsvinden, bij de start van het nieuwe schooljaar, was niet te vermijden. "Je kunt de werken moeilijk voor alles stilleggen. Plannen en faseringen moeten gevolgd worden. Deze situatie zal -als alles volgens plan verloopt- wel maar een tweetal weken duren."





Sinds maart zijn er grote infrastructuurwerken aan de gang in het centrum van Strombeek-Bever. De afgelopen maanden werd in de Kloosterstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en op het Sint-Amandsplein een bufferbekken. Het bufferbekken is ondertussen volledig gebetonneerd en de aannemer is enkele weken geleden gestart met de aanleg van nieuwe riolering rondom het Sint-Amandsplein. Tijdens de huidige fase wordt ook nog doorgewerkt voor de school en op het volledige Sint-Amandsplein. In de Kloosterstraat is de aannemer gestart met de afwerking.