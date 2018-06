Cel- en werkstraf voor inbrekers 16 juni 2018

Een 27-jarige Pool werd veroordeeld tot tien maanden cel voor een inbraakpoging. Zijn kompaan, een 23-jarige uit Anderlecht, kreeg een werkstraf van tachtig uur. De twee reden rond in een residentiële wijk in Grimbergen, toen ze tegengehouden werden door een patrouille. Ze bleken handschoenen en tangen op zak te hebben. Eén van hen trachtte tijdens de ondervraging een Engelse sleutel in de combi te verstoppen. "Uiteindelijk gaf de jongste min of meer toe dat ze een inbraakdoelwit zochten", aldus de rechter. (WHW)