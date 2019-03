CD&V wil feestzaal en jeugdlokalen op Lammekessite DBS

18u35 0 Grimbergen Oppositiepartij CD&V stelt voor om de site van De Lammekes een nieuwe polyvalente (feest)zaal en een jeugdhuis of -lokalen te voorzien. Gisteren werd duidelijk dat het openluchtzwembad niet meer heropent. De kosten zijn te hoog om de verouderde infrastructuur nog te herstellen.

CD&V neemt naar eigen zeggen met verbazing akte van deze ‘opnieuw erg ingrijpende beslissing’. “En dat terwijl er nog steeds geen beleidsplan voorhanden is”, zegt fractieleider Jelle De Wilde. “Zo verliest de Parel van Brabant één van haar belangrijkste toeristische trekpleisters. Uiteraard kost een zwembad geld en is de uitbatingskost hoger dan de inkomsten, maar dat geldt voor elk zwembad. Een gemeente dient haar budgetten te besteden ten dienste van haar inwoners. De Grimbergenaar mag niet de eerste besparingspost worden.

Feestzaal

De oppositiepartij pikt gretig in op het feit dat nog geen nieuwe plannen zijn voor de site. “Door de sluiting van twee feestzalen in het centrum van Grimbergen, het Fenikshof en de Vauxhal, is er een acuut probleem ontstaan voor het verenigingsleven. Met het verdwijnen van De Lammekes biedt zich een nieuwe mogelijkheid aan. Een nieuwe polyvalente zaal op de site van De Lammekes, al dan niet in combinatie met een jeugdhuis of -lokalen lijkt ons een goede herbestemming.”

CD&V hoopt alvast alle partijen worden betrokken bij de uiteindelijke nieuwe bestemming voor De Lammekes.