CD&V vraagt pendelbussen op A12 14 juni 2018

CD&V Grimbergen vraagt het Vlaams Gewest om pendel- of snelbussen in te leggen op de A12. Die moeten verkeer uit de gemeente zelf weren.

De aanleg en ingebruikname van de sneltram Willebroek-Brussel blijkt volgens de partij meer tijd te vragen. Daarom wordt een schrijven gericht aan de Vlaamse regering, De Lijn, Mobiliteit Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, en de Werkvennootschap, met de vraag om dringend een alternatief te voorzien in de vorm van pendelbussen op de A12 en ook bijhorende randparkings. Het voorstel werd al overgenomen door het college.





Hoogdringend

"De Mobiele Maandag-campagne van De Lijn roept iedereen op om op een andere manier te reizen", zegt schepen van Mobiliteit Paul Hermans. "Maar dan moet er eerst een alternatief bestaan en dat is op de A12 niet het geval. Het inzetten van pendelbussen met verhoogde aanbodintensiteit tijdens de spitsuren is noodzakelijk. Ook de aankomende verkeershinder door verschillende werven kan hiermee opgevangen worden. En het is hoogdringend, want eind 2018 staan de eerste werken al op de planning."





Het voorstel is ook een aanzet om naburige gemeenten, die geconfronteerd worden met dezelfde verkeersoverlast, bij elkaar te brengen. "Voor een duurzame oplossing dient de Vlaamse overheid namelijk een voldoende grote financiële investeringsenveloppe ter beschikking te stellen van de vervoersregio waar Grimbergen en de buurgemeenten toe behoren." (DBS)