CC lanceert gloednieuw seizoen 30 mei 2018

CC Strombeek heeft zopas haar programmatie voor het nieuwe seizoen 2018-2019 bekend gemaakt. Het programma staat integraal op de website, maar wordt ook in papieren vorm verspreid. Deze week valt de cultuur- en educatiegids in de bus van iedereen die de afgelopen twee jaar een ticket kocht. Groot-Grimbergen krijgt dan weer een overzichtsfolder toebedeeld. De verkoop van abonnementen start op zaterdag 2 juni om 10 uur. Voor de verkoop van losse tickets is het dan nog een weekje wachten tot zaterdag 9 juni (10 uur). Die dag kan je ook inschrijven voor de educatieve activiteiten van het najaar. Nu de programmatie 2017-2018 stilaan eindigt, zet CC Strombeek opnieuw de stoelen en tafels buiten van haar pop-upterras. Het terras blijft nog staan tot eind september, met nu en dan een concertje of dj-set. Meer info via www.ccstrombeek.be/pop-upterras (DBS)