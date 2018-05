Cannabisdossier moet vertaald worden 16 mei 2018

Tweeëntwintig personen moeten voor de Franstalige Brusselse correctionele rechtbank verschijnen voor hun betrokkenheid bij het uitbaten van verschillende cannabisplantages. De zaak werd ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank maar omdat de meerderheid vroeg om in het Frans berecht te worden, kon de zaak daar niet behandeld worden. In 2016 werden in Meise, Asse, Strombeek-Bever en Waregem meerdere drugsplantages opgerold . Het onderzoek bracht 22 verdachten in beeld. Twintig van hen worden vervolgd voor drugshandel als lid van een criminele organisatie, twee verdachten zullen zich moeten verantwoorden als leider van die criminele organisatie. Het dossier moet nu volledig worden vertaald, waardoor het proces pas binnen enkele maanden zal kunnen worden behandeld. (WHW)