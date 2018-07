Campagneteam trakteert iederéén op vakantie 05 juli 2018

Onder het motto 'Iedereen verdient vakantie' streek de gelijknamige campagnetour gisteren neer in het Vandernootpark en dienstencentrum Ter Borre in Strombeek-Bever. De opzet is dat iedereen de kans moet krijgen om op een zelfgekozen manier te genieten in zijn vrije tijd. Meer dan 2.200 partners in het netwerk zetten zich in om het toeristische aanbod toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen, mensen met een beperking of mensen met een andere bijzondere vraag. De campagne gaat gepaard een toerend reisbureau waar je met alle vragen terecht kunt en een interactieve vakantievoorstelling voor jong en oud met veel meezingliedjes. Daarnaast was er ook heel wat kinderanimatie en volksspelen. (DBS)