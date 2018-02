Campagne 'Stroomversneller' voorgesteld op dak CC Strombeek 01 februari 2018

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein hebben op het dak van cultuurcentrum Strombeek de campagne 'Stroomversneller' gelanceerd.

De locatie was niet toevallig gekozen want met de uitdaging 'Leg zonnepanelen op het dak van een ander' roepen ze iedereen op om een groot dak te nomineren dat zonnepanelen verdient. Mensen kunnen op die website ook stemmen op de genomineerde daken. De daken met de meeste stemmen krijgen hulp van het Vlaams Energie Agentschap om een zonneproject te realiseren.





"De energie-omslag kan pas echt slagen als we er ook op grotere daken plaatsen", aldus Tommelein. "Door meer participatie willen we burgers laten samenwerken met bedrijven en overheden. En er zo voor zorgen dat er zoveel mogelijk zonnepanelen bijkomen."





Samen beleggen in zonnepanelen

"Grote nieuwigheid is dat hiermee de mogelijkheid wordt geboden om een coöperatieve op te richten waaraan zoveel mogelijk Grimbergenaren kunnen deelnemen", zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen). "Op die manier kan niet alleen het cultuurcentrum profiteren van de zonnepanelen maar ondervindt ook de coöperant een positief effect op zijn energiefactuur."





Het dak van CC Strombeek werd als eerste symbolisch genomineerd voor de actie. "Maar de komst van zonnepanelen zal maar de laatste fase zijn. Eerst wordt de dak- en muurisolatie van het gebouw aangepakt en komt er ook dubbel glas", aldus Boelens. In totaal heeft Grimbergen negen gemeentelijke gebouwen geselecteerd waarvan men het energiegebruik naar beneden wil halen.





Meer info: www.stroomversneller.be (DBS)