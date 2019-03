Buxusmot houdt lelijk huis in Grimbergse abdijtuin: pastoor dringend op zoek naar duizend palmtakjes voor Palmzondag Dimitri Berlanger

03 maart 2019

17u55 0 Grimbergen De buxusmot dreigt opnieuw roet in het eten te gooien op Palmzondag in Grimbergen. Pastoor Johan Goossens van de Nobertijnenabdij kampt met een acuut gebrek aan palmtakjes en lanceert een noodoproep. “De buxusplanten in onze abdijtuin zijn kaalgevreten door de rupsen. Ze staan er dor en bruin bij”, zucht hij. “Voor de vieringen van Palmzondag ben ik dringend op zoek naar een paar duizend palmtakjes.”

De tuin van de Norbertijnerabdij ligt er voor het tweede jaar op rij schraal bij. Vooral de buxusplanten krijgen het zwaar te verduren. “De buxusmot heeft hier vorig jaar al flink huis gehouden en dit jaar is het niet veel beter”, zegt pastoor Johan Goossens terwijl hij de aangevreten buxussen overschouwt. “Ze staan er bruin en dor bij. Vorig jaar konden we er nog een paar redden, maar nu blijft er helemaal niks over. We hebben normaal hele hagen vol, maar nu vind je hier amper een klein groen takje terug. Ik vrees ook dat het niet alleen hier een probleem is, maar in de hele regio.”

Duizend takjes nodig

Geen goed nieuws dus met Palmzondag in het verschiet op 13 april. “Want elk jaar gebruiken we deze buxussen om de nodige palmtakken aan te leveren. We hebben toch een aantal manden nodig, goed voor een paar duizend takjes. Die zijn dan ook bestemd voor de zeven kerken in Grimbergen, verenigingen zoals Okra en de rusthuizen. Sommige mensen graaien normaal ook een hele bussel mee om uit te delen aan oudere mensen die ze kennen.”

Vorig jaar konden we nog een paar buxushaagjes redden, maar nu blijft er helemaal niks meer over. Er is geen enkel groen takje meer te bespeuren Johan Goossens

De symboolwaarde van de palmtakjes, die gezegend worden tijdens de Palmviering, is groot in het katholieke geloof. “Bij de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem werd hij er begroet met palmtakken”, legt Goossens uit. “Bij ons werden die omwille van het klimaat vervangen door takjes van buxussen. De gezegende ‘palmtakjes’ worden uitgedeeld aan het begin van de misvieringen en door de mensen thuis achter het kruisbeeld gestoken. Anderen planten het dan weer in hun tuin of op een akker als teken van vruchtbaarheid.”

Palmzondag en het begin van de Goede Week komen er aan in april. De vieringen vinden plaats in het weekend van 12 en 13 april. “Het is nog even, maar we hebben toch een aantal grote leveranciers nodig. Liefst van in de nabije omgeving. Vorig jaar kregen we zelfs een aanbod vanuit Nederland of vanuit de verste uithoeken van Vlaanderen, maar dat is niet zo praktisch natuurlijk. Het heeft ook geen zin om te gaan rondrijden voor hier en daar een paar takjes te verzamelen, gelet op het grote aantal dat we nodig hebben. Dat zou een druppel op een hete plaat zijn. Maar elke bijdrage, groot en klein, is zéér welkom.”