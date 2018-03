Buxusmot bedreigt Palmzondag PLANTEN IN ABDIJTUIN ZIJN KAALGEVRETEN PASTOOR LANCEERT NOODOPROEP DIMITRI BERLANGER

16 maart 2018

02u39 0 Grimbergen De buxusmot dreigt roet in het eten te gooien op Palmzondag. Pastoor Johan Goossens kampt met een gebrek aan palmtakken en lanceert een noodoproep. "De buxusplanten in onze abdijtuin zijn vorig jaar grotendeels kaalgevreten door de rupsen", zucht hij. "Voor de vieringen van Palmzondag ben ik dan ook dringend op zoek naar een paar duizend palmtakjes."

De tuin van de Norbertijnerabdij ligt er dit jaar wat schraler bij dan anders. Vooral de buxusplanten hebben het duidelijk niet onder de markt gehad. "De buxusmot heeft hier vorig jaar flink huis gehouden", zegt pastoor Johan Goossens terwijl hij de aangevreten buxussen overschouwt. "Ze zijn helemaal om zeep. Ik vrees ook dat het niet enkel hier een probleem is. Ik denk dat heel de regio er van heeft."





Paar duizend

Geen goed nieuws met Palmzondag in het verschiet eind deze maand. "Want elk jaar gebruiken we deze buxussen om de nodige palmtakken aan te leveren. We kunnen er misschien nog een paar redden maar dat is zeker niet voldoende. Er zijn er toch een paar duizend nodig. Dit is dan ook bestemd voor de zeven kerken in Grimbergen, verenigingen zoals Okra en de rusthuizen. Sommige mensen graaien normaal ook een hele bussel mee om uit te delen aan oudere mensen die ze kennen."





Grote symboolwaarde

De symboolwaarde van de palmtakjes, die gezegend worden tijdens de Palmviering, is groot in het katholieke geloof. "Bij de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem werd hij er begroet met palmtakken. Bij ons werden die omwille van het klimaat vervangen door takjes van buxussen. De gezegende 'palmtakjes' worden door de mensen thuis achter het kruisbeeld gestoken. Anderen planten het dan weer in de tuin of op de akker als teken van vruchtbaarheid."





Palmzondag en het begin van de Goede Week komen er alvast snel aan. De vieringen vinden plaats in het weekend van 24 en 25 maart.





"Het is dus kort dag. We hebben een aantal vrij grote leveranciers nodig. En ik vrees dat die van ver zullen moeten komen gezien de plaag hier overal heeft huisgehouden. Het heeft ook geen zin om te gaan rondrijden voor hier en daar een paar takjes te verzamelen gelet op het grote aantal dat we nodig hebben. Dat zou een druppel op een hete plaat zijn."





Reacties

Er zijn wel al een paar reacties op de oproep binnengekomen. "In Hoegaarden is er elk jaar een grote processie op Palmzondag. Daar hebben ze wel nog aanzienlijk wat takjes op overschot. Zij zouden ons gedeeltelijk uit de nood kunnen helpen. Ook mijn nichtjes die in Essen wonen, tegen de Nederlandse grens, hebben een aantal buxussen die weg moeten. Dus dat kan ook wel al een aanzienlijk aantal takjes opleveren. We hebben nog een tiental dagen.





Ik ga ervan uit dat het goed komt..."