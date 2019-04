Buurt protesteert tegen ‘stinkende’ asfaltcentrale:

“Kunnen soms zelfs niet in onze tuin zitten” Jelle Couder

19 april 2019

16u17 0 Grimbergen Buurtbewoners hebben vrijdag samen met leden van Groen een protestactie gehouden tegen de Viabuild-asfaltcentrale op de Westvaartdijk. Ze klagen de geurhinder en de vervuiling aan. “Al die rook en gassen komen recht in onze tuinen terecht”, zegt buurtbewoner Johan Declerck. De actievoerders vragen dat de centrale niet langer onbehandelde gassen uitstoot.

De buurtbewoners ondervinden de laatste jaren veel hinder van de asfaltcentrale. “Vooral als het goed weer is, hebben we er last van”, zegt buurtbewoner Johan Declerck die ook voorzitter is van het plaatselijke actiecomité. “Dan komt de rook recht in onze tuinen terecht. Soms is de stank zo erg dat je naar binnen moet.”

De asfaltcentrale kwam in 2005 naar de Westvaartdijk. Die komst stuitte aanvankelijk ook op protest. Toch veroorzaakte de centrale in de eerste jaren weinig overlast in de buurt. Maar in 2015 begonnen er problemen op te duiken en de overlast werd de laatste jaren allen maar groter.

Maar niet allen de geurhinder veroorzaakt protest in de buurt. “De uitlaatgassen zijn erg vervuilend, soms snijden ze gewoon je adem af”, zegt Declerck. “De centrale gebruikt namelijk gerecycleerd asfalt om nieuw asfalt te maken. Daarbij komen zeer giftige stoffen vrij waarvan bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn.”

‘Centrale moet milieuvergunning respecteren’

Volgens Eddie Boelens, voormalig schepen en gemeenteraadslid voor Groen neemt de centrale het ook niet zo nauw met de milieuregels. “De centrale mag een bepaalde hoeveelheid schadelijke gassen uitstoten, dat staat zo in de milieuvergunning”, zegt hij. “Maar er wordt alleen rekening gehouden met het gemiddelde over een lange periode terwijl die uitstoot met pieken en dalen gaat. De centrale moet zelf ook een aantal metingen per jaar uitvoeren van zijn uitstoot, maar wij vermoeden dat dit niet gerespecteerd wordt.”

Zowel de buurt als Groen vragen dat de centrale niet langer onbehandelde afvalgassen uitstoot. Bovendien moet de centrale een correct aantal metingen per jaar gedaan worden. “De gemeente verbergt zich achter het feit dat dit een Vlaamse bevoegdheid is en dat de milieuvergunning door de deputatie van de provincie uitgereikt wordt”, zegt Boelens. “Maar onze meerderheidspartijen N-VA en Open VLD hebben allebei vertegenwoordigers in de provincieraad. Zij kunnen dus perfect druk uitoefenen. De gemeente heeft de plicht om over de gezondheid van haar bewoners te waken.

‘Kijken wie hier iets aan kan doen’

De burgemeester van Grimbergen, Chris Selleslagh (Open VLD), belooft om de situatie aan te pakken. “Onze diensten hebben inderdaad een hele hoop klachten ontvangen uit de buurt”, zegt hij. “Wij hebben op zich niets tegen de centrale, maar ik heb de indruk dat daar iets niet klopt. Daarom gaan we zo snel mogelijk aan tafel zitten met de milieu-inspectie en het kabinet van de gouverneur. Ik wil zo snel mogelijk weten wie hier iets aan kan doen. Wat we kunnen als gemeente is eerder beperkt, maar dat de problemen aangepakt moeten worden, dat is zeker.”