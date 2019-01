Buurt hoopt op snelle oplossing voor man die al maanden in vervallen caravan leeft Geen stromend water, sanitair of elektriciteit in ‘woonst’ Dimitri Berlanger

08 januari 2019

18u09 0 Grimbergen Schrijnende toestanden op de grens van Zemst en Humbeek. Een man woont er samen met zijn hondje al maanden in erbarmelijke omstandigheden in een gammele caravan. Elektriciteit, stromend water, verwarming of sanitair zijn er niet en ook een van de ruiten van de caravan is gesneuveld. De buurt hoopt op een snelle oplossing.

De kleine caravan staat al maanden vlak bij de weg op de Humbeeksebaan. Ze wordt ‘bewoond’ door Robert ‘Berre’ Lauwers (64) die in dispuut leeft met zijn broer die even verderop woont in de Putweg. De opvallende caravan en zijn mysterieuze bewoner trokken eerder al onze aandacht. Begin november klopten we bij Berre aan om zijn verhaal te aanhoren. Hij bood ons een stoel aan en was best vriendelijk, maar was duidelijk verward. Het was toen al wel duidelijk in wat voor erbarmelijke omstandigheden de man er woont en leeft. Van een toilet of stromend water is er hoegenaamd geen sprake. Toch leek Berre toen nog best tevreden met zijn situatie, met zijn hondje Pik als enige gezelschap.

Intussen heeft de (na)zomerzon al lang plaatsgemaakt voor kou en nattigheid en is de situatie er alleen maar op achteruitgegaan. Een van de ruiten van de caravan is nu ook gesneuveld en de man geeft een nog meer verwarde indruk dan voorheen. Of en hoe hij zich verwarmt is onduidelijk. Voorbijrijdende fietsers en passanten krijgen regelmatig gescheld naar hun hoofd gegooid.

Berre, die uiteraard niet onopgemerkt blijft, krijgt links en rechts wat steun van de (weinige) omwonenden maar die willen discreet blijven. Ze hopen wel op een snelle oplossing, want de situatie is niet meer te harden. Af en toe wordt de man met zijn fiets gespot in het dorp. Hij gaat er naar het lokale grootwarenhuis, maar ook daar maakt hij een zeer verwarde indruk.

Delicate kwestie

“We zijn op de hoogte van wat er zich daar afspeelt, maar het is een delicate kwestie”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Het OCMW heeft al hulp aangeboden, maar die weigert hij pertinent. Hij mag daar wel staan, want de grond is familie-eigendom. Ik heb al overlegd met de korpschef, maar we bekijken nog welke stappen we verder kunnen ondernemen. We zijn uiteraard gebonden aan wettelijke regels. Als het nog erger wordt, zullen we toch moeten optreden.”

Korpschef Jurgen Braeckmans ziet zich af en toe ook genoodzaakt om een patrouille langs te sturen. “De twee broers ‘clashen’ geregeld al eens – de ene beschuldigt de andere dan van diefstal – en daarbij worden dikwijls klappen uitgedeeld. We gaan dan wel ter plaatse om de gemoederen te bedaren, maar veel meer kunnen wij niet doen. Alle instanties zijn op de hoogte, maar er is nog niemand met een oplossing gekomen.”

