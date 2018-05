Buslijn 232 beperkt tot stelplaats 15 mei 2018

Het traject van bus 232 (Brussel-Verbrande Brug) wordt vanaf vandaag drie weken lang ingekort tot de stelplaats van Grimbergen. Dat komt door asfalteringswerkzaamheden in de Veldkantstraat. Reizigers uit de wijk Verbrande Brug kunnen gebruik maken van bus 261 en in Vilvoorde overstappen op andere bussen of op de treinen richting Brussel of Mechelen. Een andere optie is bus 280, ook naar Vilvoorde, aan de overzijde van het kanaal. Ook in de omgekeerde richting is de Verbrande Brug het makkelijkst bereikbaar met bussen 261 of 280 vanuit Vilvoorde. Op dinsdag 5 juni zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn, en zou het busverkeer op lijn 232 zijn normale reisweg moeten hernemen. Reizigers vinden deze informatie ook op delijn.be/grimbergen.





