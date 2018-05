Buitenspeeldag aan cultuurcentrum 16 mei 2018

Het gemeentebestuur en het OCMW organiseren vandaag een buitenspeeldag in deelgemeente Strombeek-Bever. Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom van 14 tot 17 uur aan het cultuurcentrum. Trampolines, kookworkshops, straattheater, dieren knuffelen: het zijn maar enkele van de vele activiteiten die die namiddag op het programma staan. Voor de ouders is er een verwenbar. De Verbeytstraat tussen de Wemmelsestraat en de Vijverstraat zal vanaf 9 uur afgesloten zijn voor het verkeer. In dat gedeelte van de straat en op de parking aan het OCMW kan er van 8.30 tot 18 uur niet geparkeerd worden. Autobestuurders moeten omrijden via de Lakensestraat. De gemeente verwijst naar volgende parkings: Baalhoek, Singel en Rodepoortstraat. (DBS)