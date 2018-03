Brusselsesteenweg weer open 28 maart 2018

02u27 2

De Brusselsesteenweg (N202) wordt na de schijnbaar eeuwigdurende werken vandaag rond 10 uur opengesteld voor alle verkeer. Er gaan de komende tijd nog enkele ingrepen moeten gebeuren, voornamelijk markeringswerken, maar die zullen geen verkeershinder meer veroorzaken. Volgens de huidige planning starten de nutsmaatschappijen eind april wel al weer met werken in de Lagesteenweg, de Beiaardlaan en de Abdijstraat. Aansluitend zetten ze hun activiteiten verder op de Wolvertemsesteenweg. Daar beginnen dan begin 2019 de volgende grote rioleringswerken. In het najaar van 2018 zal het Agentschap Wegen en Verkeer hierover ook een infomoment organiseren. Pas in het voorjaar van 2020 zou alle fileleed achter de rug zijn. (DBS)