Brusselsesteenweg bijna weer open VERFOEIDE WERKEN TEN EINDE NU BEURT AAN WOLVERTEMSESTEENWEG DIMITRI BERLANGER

15 maart 2018

02u30 0 Grimbergen De werken op de Brusselsesteenweg gaan hun laatste rechte lijn in. Volgende week kan de weg weer open. Het wordt wel aanpassen: de circulatie is hier en daar gewijzigd en er komen ook verkeerslichten op het kruispunt Speelbroek. Aan fileleed zal het de komende jaren niet ontbreken: begin augustus is de Wolvertemsesteenweg aan de beurt.

De aannemer voert momenteel de laatste ingrepen uit aan de Brusselsesteenweg. De riolering is er vernieuwd, een nieuw wegdek en voet- en fietspaden aangelegd. Naast lokale afwerkingen aan het kruispunten van Speelbroek, de de Merodestraat en de Triohofstraat, moeten er hier en daar nog klinkers en straatverlichting geplaatst worden. "Nadat de laatste asfalteringswerken gebeurd zijn, zal de aannemer nog de wegmarkeringen aanbrengen en verkeersborden plaatsen", zegt woordvoerder Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Normaal gezien zal alles in de week van 19 maart achter de rug zijn en gaat de weg weer open."





Andere circulatie

Op het kruispunt van de Brusselsesteenweg, Speelbroek, de de Merodestraat en de Triohofstraat verandert na de werken wel de circulatie: automobilisten zullen vanuit de Brusselsesteenweg enkel nog de de Merodestraat kunnen inrijden als ze van Brussel komen. "Vanuit de de Merodestraat de Brusselsesteenweg inrijden wordt ook onmogelijk: er komt een by-pass voor het verkeer dat na de herinrichting van de de Merodestraat Speelbroek wil inrijden. De Triohofstraat zal je na de herinrichting enkel nog rechts kunnen in- en uitrijden. De wijzigingen zijn doorgevoerd met het oog op een verbeterde verkeersveiligheid, maar er is zeker ook op toegezien dat iedereen vlot bereikbaar blijft."





Op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en Speelbroek worden ook verkeerslichten geplaatst.





Meer verkeersellende

Wie zich verheugt om de verkeersellende vaarwel te zeggen, komt bedrogen uit. Eind april herbegint hetzelfde liedje in de omgeving van de Wolvertemsesteenweg. In eerste instantie zal de hinder nog meevallen. Eandis start eerst samen met andere nutsmaatschappijen met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen in de Lagesteenweg, de Beiaardlaan en de Abdijstraat. In elk van die straten zal er een rijstrook afgesloten worden. Begin augustus zullen de activiteiten van de nutsmaatschappijen zich echter verplaatsen naar de Wolvertemsesteenweg zelf. Daar zal op dat moment een rijrichting afgesloten worden voor het verkeer.





Infoavond

Tegen eind dit jaar ronden de nutsmaatschappijen normaal gezien hun activiteiten af. Pas nadien komt de aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer opnieuw in actie. Er komt nog een infoavond over de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg enkele weken voor de eigenlijke start van de werken. Die zouden twee jaar duren. Pas in het voorjaar van 2020 zou alle fileleed dus eindelijk achter de rug zijn.