Brugdek verwijderd in Humbeek, scheepvaart kan hernemen DBS

22 januari 2019

12u05 0 Grimbergen Het beschadigde brugdek in Humbeek is door de aannemer losgemaakt en met een kraan op een ponton geladen. Het wordt nu afgevoerd voor herstelling. Mogelijk is er vanavond opnieuw scheepvaart mogelijk op het Zeekanaal Brussel-Schelde.

De hele operatie was geen sinecure, want het gevaarte weegt tientallen ton. Al dagen waren kraanbedrijf Saerens en de aannemer in de weer met de nodige voorbereidingen. Dinsdagochtend werd dan om 6 uur gestart met de eigenlijke operatie.

Intussen staat ook vast dat een veerpont tussen beide oevers zal ingelegd worden voor voetgangers en fietsers. Het kan wel nog duren tot het weekend of zelfs begin volgende week voor het pont operationeel is. De gemeente en de Vlaamse Waterweg zitten hierover deze namiddag nog samen.

Vorige donderdag botste een schip tegen de zakkende brug. Sindsdien ligt de scheepvaart op het kanaal stil. Het herstel van de brug zal zeker vier maanden duren.