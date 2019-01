Brug komt naar beneden wanneer schip eronder vaart: enorme ravage in Grimbergen Dimitri Berlanger en Robby Dierickx

17 januari 2019

10u08 53 Grimbergen Op het drukke kanaal Brussel-Schelde is donderdagochtend een schip geladen met zand tegen de brug aan Humbeek-Sas in Grimbergen gevaren. De brug kwam naar beneden op het moment dat het schip er onder ging. “Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is immens” klinkt het.

Volgens de eerste vaststellingen stond het brugdek donderdagochtend omstreeks 8.30 uur omhoog om een schip door te laten. Toen een tweede schip onder de brug wilde varen, kwam het brugdek echter naar beneden. De brug wordt via een camerasysteem bestuurd en mogelijk registreerde de camera het tweede schip niet. Daardoor kwam het brugdek naar beneden en kon de kapitein de botsing niet meer vermijden. De klap was enorm, want het brugdek schoof zowat vijf meter op.

Volgens getuigen zouden ook de brugpijlers verschoven zijn. Maar na een eerste controle lijkt er op het eerste zicht met de constructie niets aan de hand. De brandweer en de politie hebben de omgeving afgesloten en zowel het weg- als het scheepvaartverkeer ligt helemaal stil. Het wegverkeer moet een omleiding volgen via Kapelle-op-den-Bos en Zemst, en dat zou weleens voor maanden het geval kunnen zijn.

“Het scheepvaartverkeer zal hier veel hinder van ondervinden, het zeekanaal is immers een druk bevaarde route voor vrachtschepen”, zegt de lokale politie. “Ook voor het wegverkeer is dit dramatisch. De weg die over de brug loopt, is zowat uitgegroeid tot een sluipweg voor vrachtverkeer en wordt dus druk gebruikt. Voorlopig is de omgeving in ieder geval afgesloten voor alle verkeer en we vermoeden dat het enige tijd zal duren voor de brug hersteld is.”

“Dit probleem zal ongetwijfeld niet meteen opgelost kunnen worden”, bevestigt ook Kevin Polfliet, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg. “Een aannemer zal in eerste instantie het brugdek moeten weghalen en pas nadien kan de volledige schade opgemeten worden.”