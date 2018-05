Brouwplannen paters krijgen internationale weerklank 14 mei 2018

De plannen van de paters van de abdij van Grimbergen om opnieuw zelf bier te gaan brouwen, krijgen ook heel wat weerklank in buitenlandse media. Zo wijdden onder meer de gerenommeerde Britse kwaliteitskranten The Times en The Guardian een artikel aan het item. Ook persagentschap Reuters verspreidde het bericht. Er werd vooral gefocust op het feit dat de paters het recept van het originele bier niet zouden terugvinden. Sinds de 12de eeuw al zou er op de abdijsite bier gebrouwen zijn, tot Franse revolutionairen daar komaf mee maakten in 1797. Een en ander moet wel genuanceerd worden. Experts menen dat het originele Middeleeuwse bier niet meer te drinken valt volgens onze huidige smaakpatroon. De paters hopen alleszins om in 2020 in een microbrouwerij op exact dezelfde plaats als de historische brouwzaal een nieuwe variëteit van 'Grimbergen' te kunnen proeven. (DBS)