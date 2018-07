Broeierige jaarmarkt sluit Veldkantkermis af 17 juli 2018

Op de laatste dag van Veldkantkermis was het gisteren tijd voor de traditionele jaarmarkt. De zon draaide overuren en dus was het er bakken en braden. Ondanks de hitte vielen er onder meer runderen, (trek)paarden en pony's te bewonderen. Voor deelnemers uit de wijk waren er speciale prijzen voorzien.





In de feesttent streden de schutters intussen voor de hoofdvogel tijdens de jaarlijkse vriendenschieting op twee liggende wippen. Uiteraard kon je ook opnieuw genieten van lekkere Zeeuwse mosselen en barbecue. De vierdaagse kermis werd 's avonds afgesloten met de trekking van de jaarlijkse grote tombola en daarna live muziek in café In De Veldkant.





(DBS)