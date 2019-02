Brigitte De Decker nieuwe voorzitter Grimbergse N-VA DBS

27 februari 2019

17u06 0 Grimbergen N-VA Grimbergen heeft een nieuw bestuur. Brigitte De Decker werd verkozen als voorzitter en Koen Roelens als ondervoorzitter.

De afdelingsbesturen van N-VA kiezen om de drie jaren een nieuw bestuur. Huidig eerste schepen Philip Roosen gaf na zes jaren voorzitterschap de fakkel door aan Brigitte De Decker. “Een afdeling in de meerderheid moet best een scheiding creëren tussen het politieke werk en het aansturen van een afdeling. Vanuit deze insteek hebben we een nieuw bestuur verkozen”, stelt hij.

Brigitte de Decker, manager bij een groot bedrijf, werd met een overgrote meerderheid verkozen tot voorzitter. “Met de ganse ploeg wil ik erop toezien dat ons beleidsprogramma wordt uitgevoerd en dat we steeds de vinger aan de pols houden met wat de burgers bezig houdt”, stelt De Decker.

Koen Roelens werd verkozen tot ondervoorzitter en Hilbert Van Muylem tot secretaris. Bestuursleden zijn Tiny Dedeurwaerder, Lucienne Martens, Monique Moyson, Emiel Haverhals, Werner d’Joos en Gert Leenders. Hieraan worden dan de 5 mandatarissen toegevoegd.