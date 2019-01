Brand in atelier in Vaartstraat DBS

24 januari 2019

16u35 0 Grimbergen In de Vaartstraat in Grimbergen heeft het donderdagnamiddag gebrand in een achterbouw die gebruikt werd als schrijnwerkerij.

Het vuur ontstond rond 15.35 uur. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West was snel ter plaatse en kon het vuur ook snel blussen. In een deel van het atelier is de schade wel aanzienlijk. Niemand geraakte gewond. De oorzaak van de brand is momenteel onduidelijk. Door de interventie was er de nodige verkeershinder in de Vaartstraat, die zeker rond het schooleinde druk gebruikt wordt.