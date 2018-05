Bouwproject moet wijk opfleuren GEMEENTE ZET MET KASTOR EN CIRCULATIEPLAN IN OP LEEFBAARHEID SILKE VANDENBROECK

28 mei 2018

02u41 0 Grimbergen Betaalbaar wonen in een groene omgeving. Daar moet het nieuwe bouwproject Kastor voor zorgen. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) gaf zaterdag de eerste symbolische spadesteek voor het project dat een nieuwe wind door Strombeek-Bever moet doen waaien.

Op de hoek van de Oude Mechelsestraat en de Jozef De Vleminckstraat start projectontwikkelaar Smarthome in het najaar met een nieuw woonproject. "Het Kastor-project bestaat uit 60 nieuwbouwappartementen, verdeeld over zes gebouwen. We hechten ook heel wat belang aan een groene omgeving, dus hebben we beslist om ook een grote parktuin aan te leggen. Deze locatie is bovendien ideaal, omdat de Brusselse Ring en de A12 vlakbij zijn. Daardoor kunnen bewoners bijvoorbeeld vlot naar het centrum van Brussel voor hun werk", zegt Neil Uyttersprot, ceo bij Smarthome.





Deel van masterplan

Burgemeester Marleen Mertens was meteen te vinden voor het idee. "De projectontwikkelaar is naar ons toe gekomen met de vraag of ze iets met deze plek mochten doen. Elk privé-initiatief dat erbij komt, is goed. Vooral wanneer je delen van de gemeente kan opwaarderen of als je oude gebouwen een nieuw leven kan schenken. Dit project is ook het begin van het masterplan dat we hebben voor Strombeek-Bever. Er komt ook nog een algemeen circulatieplan. Daarin willen we ervoor zorgen dat er in bepaalde straten alleen nog maar sprake is van eenrichtingsverkeer, waardoor we doorgaand verkeer kunnen weren. Op die manier gaat de leefbaarheid weer omhoog."





"We hebben twee bezwaarschriften gekregen voor het project", zegt Uyttersprot. "Een bezwaarschift kwam van onze buur met de vraag of de werken zijn huis niet zouden beschadigen. Daarnaast kwam de vraag of er rekening wordt gehouden met voldoende parkeerplaatsen. Maar dat mag geen probleem zijn met de voorziene 87 ondergrondse parkeerplaatsen. Wat mobiliteit betreft, zullen er geen problemen zijn. Wel zal de buurt een tijdje een bouwwerf zijn, want we moeten een put uitgraven en maar liefst 11.000 kubieke meter aarde verwijderen. Natuurlijk zal dat wel voor wat overlast zorgen, maar die proberen we tot een minimum te beperken."





Klaar in 2020

Karen Verbaanderd en haar echtgenoot Rudi Henckens kwamen hun licht al eens opsteken tijdens het infomoment van zaterdagochtend. "Ons huis is te groot geworden sinds dat onze kinderen het huis hebben verlaten", zegt Verbaanderd. "We zijn dus op zoek naar een kleinere woning en dit lijkt ons ideaal. We wonen al tientallen jaren in deze straat en willen hier niet weg. We kennen de buurt en de mensen, dat willen we niet achter laten."





Al zullen Verbaanderd en haar man nog enkele jaren moeten wachten vooraleer ze kunnen verhuizen. "We beginnen in het najaar met de werken. In 2020 hopen we dat de eerste bewoners hun nieuwe woonst kunnen intrekken", besluit Uyttersprot.