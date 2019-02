Bouw je bakoven aan de hand van nieuwe documentaire DBS

20 februari 2019

18u47 0 Grimbergen Samen met de provincie Vlaams-Brabant realiseerde het MOT (Museum voor Oudere Technieken) de documentaire ‘Hoe bouw je een bakoven?’

Het is een aanvulling op het museumproject ‘Red de bakovens!’ en het boek ‘Bouwen om te bakken’. In deze tutorial wordt het bouwen van een bakoven stap voor stap in beeld gebracht.

De documentaire is te raadplegen op de website van het MOT. Het boek is verkrijgbaar in het MOT, via de boekhandel of via www.vlaamsbrabant.be/bakovens (prijs: 15 euro).

Het boek en de documentaire zijn een aanvulling op alle andere initiatieven van het MOT in het kader van het project ‘Red de bakovens!’ Omdat bakovens en de kennis om ze te bouwen en gebruiken bedreigd zijn, startte het museum met een sensibiliserende campagne om de bakovens te redden.