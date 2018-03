Bomen worden gerooid 22 maart 2018

02u46 0 Grimbergen In de Lagesteenweg (gedeelte tussen Speelbroek en Brusselsesteenweg) en de Beiaardlaan worden volgende week de bomen gerooid. Dit is nodig om de nutsmaatschappijen in staat te stellen hun toevoerleidingen en huisaansluitingen aan te leggen.

De werken van de nutsmaatschappijen zijn de voorbode van wegenis- en rioleringswerken die in beide straten gepland zijn. "De aanleg van de leidingen in de Beiaardlaan start voor eind april", legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. "De verschillende overkoppelingen in deze omgeving (water en elektriciteit) vangen pas aan nadat ook de werken aan de nutsleidingen in de Wolvertemsesteenweg (tussen de Abdijstraat en de Brusselsesteenweg ) uitgevoerd zijn. Deze werken zullen tot zeker eind dit jaar duren. Na deze nutswerken kan de aannemer van de Wolvertemsesteenweg (N211) daar starten met de rioleringswerken."





Lawaai beperken

Eind 2018 is er een bewonersvergadering voorzien om deze ingrijpende werken op de N211 toe te lichten. "Tijdens de werken geldt er een parkeerverbod. Aan de firma die instaat voor het rooien van de bomen is gevraagd om geen lawaaioverlast te veroorzaken vóór 7 uur. Nadat de rioleringswerken afgerond zijn en wanneer de straten opnieuw ingericht worden, zullen er nieuwe bomen geplant worden en aangepaste ledverlichting geplaatst worden." (DBS)