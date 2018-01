Boete kan oplopen tot 107 euro DE LIJN PAKT FOUTPARKEERDERS AAN BUSHALTE BIJ SCHOOL AAN FREYA DE COSTER

29 januari 2018

02u26 0 Grimbergen Controleurs van De Lijn gaan foutparkeerders beboeten in Strombeek-Bever. Te vaak laten chauffeurs hun wagen achter op de bushalte recht tegenover de Sint-Jozefsschool, waardoor de bus noodgedwongen op straat moet halthouden. "Een gevaar voor busreizigers en schoolkinderen, die bij het op - of afstappen aangereden dreigen te worden", zegt De Lijn. Stilstaan op de bushalte wordt wél nog toegelaten.

Het loopt stilaan de spuigaten uit aan de halte Strombeek-Bever Kerk. Gelegen tussen twee drukke pleinen, recht tegenover de schoolpoort van de Sint-Jozefsschool, laten chauffeurs weleens hun auto achter op de busstrook. Met als gevolg dat de bus midden op straat de reizigers moet laten op- en afstappen.





Helse verkeerssituatie

"Aan de halte merken we vaak geparkeerde wagens zonder bestuurder op. Nochtans is die ruimte voorzien voor halterende lijnbussen. Onze chauffeurs kunnen vaak niet anders dan op de rijweg halthouden", zegt Marc Van den Steen, teamleader van Controle en Interventie bij De Lijn. "Niet enkel creëert dat een helse verkeerssituatie, het is ook erg onveilig voor de busreizigers en schoolkinderen. Zij moeten noodgedwongen door de auto's op de straat slalommen om de bus te bereiken of moeten midden op straat afstappen, met het risico aangereden te worden."





Daarom start De Lijn met een actie om de foutparkeerders aan te pakken. Tot aan de krokusvakantie deelt de openbare vervoersmaatschappij flyers uit om de bestuurders te sensibiliseren. Na de krokusvakantie gaan ze over tot het effectief beboeten van wildparkeerders. Ook de school helpt mee door de flyers intern aan ouders te verspreiden.





"Terecht hoor", klinkt het bij heel wat ouders. Al rijst bij sommige ouders de vraag of ze überhaupt hun kinderen nog aan de schoolpoort kunnen afzetten. Want veel parkeermogelijkheden zijn er niet en de verkeerswet schrijft voor dat stilstaan op de busstrook wél is toegelaten.





"Er is wel degelijk een verschil tussen stilstaan en parkeren", legt Van den Steen uit. "Ouders mogen gerust een minuut op de strook halt houden zodat hun kinderen veilig kunnen uitstappen. Maar zodra de ouders zelf ook hun wagen verlaten om naar de bank te gaan, of even te keuvelen aan de schoolpoort, overtreden ze de wet. En dan vliegen ze op de bon. We merken dat heel wat ouders niet op de hoogte zijn van deze regels. Daarom delen we in de eerste fase flyers uit, met een woordje uitleg."





Na krokusverlof boetes

Na de krokusvakantie, op 19 februari, gaan de controleurs van De Lijn over met boetes uitdelen.





"Want vergis je niet, daarvoor zijn ze wel degelijk bevoegd", aldus Van den Steen. Een boete kan oplopen tot 107 euro.