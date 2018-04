Boek 'Trappisten en abdijbieren' voorgesteld 26 april 2018

02u25 1 Grimbergen In de abdij van Grimbergen is het boek 'Trappisten en abdijbieren' van Jef Van den Steen voorgesteld. De auteur onthult in het 'mooiste abdijbierboek aller tijden' de verschillende fases in het productieproces van de bieren.

"Ik vertel ook over het ontstaan en de ontwikkeling van diverse abdijbierbrouwerijen binnen de muren of onder licentie van de abdij", zegt Van den Steen. "De Belgische biercultuur en onze abdijen zijn werelderfgoed. Dat maakt onze abdijbieren beroemd. Waar begint de kroniek van dit rijke patrimonium? Welke sterke verhalen gaan schuil achter dit eerlijke, arbeidsintensieve product? Waarin verschillen de trappisten van de andere bieren?" De voorstelling vond niet toevallig in de abdij van Grimbergen plaats. "De basis voor de erkende abdijbieren is hier gelegd."





Fotograaf Andrew Verschetze brengt de bieren van in het biervat tot in het glas op een verbluffende wijze in beeld. Met per abdij een overzicht met praktische gegevens, verschillende biersoorten en toeristische tips. Jef Van den Steen is als bierexpert en microbrouwer een autoriteit in zijn vakgebied. Hij heeft al verschillende boeken op zijn palmares, schrijft voor Zytholoog en Bier Passie Magazine en geeft regelmatig lezingen over bier. Het boek 'Trappisten en abdijbieren' is uitgegeven bij Lannoo, telt 360 pagina's en kost 49,99 euro. (DBS)