Blokken in Charleroyhoeve 24 mei 2018

Curieus Grimbergen richt dit jaar een blokruimte in op 27 mei, 3 juni en 10 juni. Dat gebeurt in de Charleroyhoeve, waar je dan tussen 9 en 21 uur in alle rust kan studeren. Curieus biedt er een gratis ontbijt aan, alsook water en koffie. Snacks en drankjes zijn er verkrijgbaar aan democratische prijzen. Ook wifi en balpennen zijn beschikbaar. Er is plaats voor vijftig studenten. (DBS)