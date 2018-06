Bijen hartelijk verwelkomd aan Liermolen 08 juni 2018

02u51 0

Aan de Liermolen is gisteren een nieuwe bijenhal ingehuldigd. De bijenhal werd gebouwd door cursisten die de stage vakwerk van het Museum voor Oudere Technieken (MOT) volgden. Vakwerk is de historische voorganger van houtskeletbouw en was eeuwenlang in grote delen van Europa een technisch goed alternatief voor bak- en natuursteen die niet altijd en overal beschikbaar of betaalbaar waren. Vanaf nu zullen de bijen van de imkers van de Koninklijke Maatschappij voor Bijenteelt van Grimbergen hun onderkomen vinden in de nieuwe constructie. Om het de bijen aantrekkelijker te maken, werd ook een bloemenweide ingezaaid.





(DBS)