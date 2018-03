Bier en kaas proeven in de abdij 30 maart 2018

De gemeente Grimbergen en de provincie Vlaams-Brabant organiseren samen twee unieke biertastings. In het prachtige kader van de abdij kan je op vrijdag 20 april van 20 tot 22 uur proeven van bier en chocolade, en dat onder de deskundige begeleiding van biersommelier Luc De Raedemaeker. Op vrijdag 27 april wordt het een combinatie van Vlaams-Brabantse bieren en Belgische kazen, deze keer onder begeleiding van Erwin Cuyckx. Inschrijven kan via toerisme@grimbergen.be. Je bent er best snel bij, want de plaatsen zijn beperkt tot veertig per keer. Deelnemen kost 25 euro. (DBS)