Bewoners Ter Biest met duofietsen door de gemeente 23 juni 2018

De bewoners van woonzorgcentrum Ter Biest trekken deze maand regelmatig met een duofiets door Grimbergen.

De dienst animatie was op zoek naar een bewegingsactiviteit en kwam zo bij de duofiets terecht. Die bestaat eigenlijk uit twee fietsen naast elkaar waarbij één persoon stuurt en remt, terwijl de andere fietser gewoon moet meetrappen.





Het voordeel is dat de fietsers onderweg een praatje kunnen slaan. De fiets wordt een hele maand lang gehuurd. OCMW-voorzitter Trui Olbrechts is tevreden over het initiatief. "We zijn blij dat het zo goed aanslaat", laat ze weten. "De bewoners kijken er naar uit om terug eens buiten te kunnen fietsen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar." (RDK)