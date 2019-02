Bewoners rusthuis in Grimbergen geëvacueerd na brand Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

22 februari 2019

07u50 3

In het Vlaams-Brabantse Humbeek bij Grimbergen zijn de bewoners van rusthuis Den Bogaet vanochtend geëvacueerd door een brand. De brandweer is massaal ter plaatse en heeft het vuur inmiddels onder controle. Het is nog onduidelijk of er gewonden gevallen zijn en hoe groot de schade is.