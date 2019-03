Bewoners Oostvaartdijk zijn modder kotsbeu na meer dan jaar werken. Uitbaatster kinderopvang: “Ik moet drie keer per dag poetsen” Dimitri Berlanger

14 maart 2019

18u10 0 Grimbergen De bewoners van de Oostvaartdijk zijn ten einde raad. Door de aanslepende rioleringswerken ploeteren ze al meer dan een jaar in de modder. Kristel Adriaenssens heeft een kinderopvang in de straat. “‘s Ochtends rij ik rond om de kindjes zelf op te halen, beter dat dan dat de mensen hun dreumesen elders naar een crèche brengen", zegt ze.

De Oostvaartdijk is een een grote modderpoel. Onder meer door een gebrekkige afstemming tussen aannemer en nutsmaatschappijen hebben de werken intussen al maanden vertraging opgelopen. Oorspronkelijk zouden ze in het voorjaar afgerond zijn, daarna werd de zomer als deadline gesteld, waarop het einde van de werken opnieuw naar komend najaar verschoven werden. Intussen is dat alweer bijgesteld naar… de zomer. Goed nieuws dus, maar de bewoners zijn stilaan het noorden kwijt.

“Wij zijn ten einde raad”, zegt Kristel Adriaenssens van de kinderopvang Kikki. Daarmee verwoordt ze het gevoel dat bij veel van haar buren leeft. “We zitten al meer dan een jaar in de modder te ploeteren. We leven eigenlijk op een soort moeras. Om mijn kinderopvang te bereiken, moeten ouders een heel eind te voet door de modder ploeteren met hun kindjes op de arm. Er zijn er al die daarom niet meer komen.”

Zelf kindjes ophalen

Ook de defecte brug maakt het voor Adriaenssens moeilijk. “Noodgedwongen rij ik nu ‘s ochtends zelf rond om zes kindjes op te halen. Vervolgens moet ik met hen langs een hindernissenparcours vol modder tot aan mijn deur geraken. Twee kinderen zitten in een maxicosi, twee draag ik zelf en twee kunnen gelukkig al stappen. Geen kindjes betekent echter geen inkomen. Dus ik doe dat nu allemaal zelf." Daarnaast poetst ze haar woning drie keer per dag. “De modder en dat zand ligt overal in huis."

Ook bij de buren is het kommer en kwel. Aan het begin van de straat is een hele tuin verwoest om een buis te leggen. Een buurvrouw die zich enkel kan verplaatsen met de fiets kan ook nauwelijks nog de deur uit. “Het wordt ons echt allemaal te veel. Iedereen loopt op de toppen van hun tenen en er ontstaan burenruzies.... Het is niet meer leefbaar en bij de gemeente krijgen we geen gehoor.”

Kristel vreest ook grote parkeerproblemen. “Parkeerplaatsen zijn er op de nieuwe rijbaan niet meer. Ze houden geen rekening met het feit dat hier een opvang is. Ze maken wel een parking elders maar dat is nog een heel eind stappen. We zijn met 34 auto’s in de straat en ze voorzien slechts 13 parkeerplaatsen.”

Nog even doorbijten

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) begint zijn repliek met goed nieuws. “Als we van verdere tegenslagen gespaard blijven zouden de werken toch tegen het zomers bouwverlof rond moeten zijn. We hebben wel degelijk geluisterd naar de bewoners. Zo komen er voor het kinderdagverblijf in kwestie twee extra parkeerplaatsen. Ook aan de Bergstraat en de Kanaalstraat wordt extra parking voorzien. In totaal zullen er daarmee meer parkeerplaatsen zijn dan vroeger. Ik heb begrip voor de frustraties van de mensen die daar wonen, maar ik vraag hen om nog even door te bijten.”