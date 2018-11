Bewoners Oostvaartdijk maanden langer in de modder Rioleringswerken lopen serieuze vertraging op door tegenslagen en gebrekkige afspraken Dimitri Berlanger

29 november 2018

18u00 0 Grimbergen De grootscheepse rioleringswerken in de Oostvaartdijk verlopen problematisch. Mede door verschillende tegenslagen en de weersomstandigheden – het is er momenteel één grote modderpoel – maar vooral door een gebrekkige synchronisatie tussen aannemer en nutsmaatschappijen dreigt al heel wat vertraging voor de werken die normaal tot het voorjaar gingen duren. Ook de bereikbaarheid van de woningen was de voorbije weken problematisch maar daar werd vandaag aan tegemoet gekomen met een aantal ingrepen. “Hopelijk is alles snel voorbij”, zuchten de bewoners.

Op de Oostvaartdijk zijn een paar maanden geleden grote rioleringswerken gestart, weliswaar al meteen met een fikse vertraging. Voor de complexe uitvoering moeten nutsmaatschappijen en aannemer mekaar vinden in de opeenvolging van de verschillende fases maar daar loopt het vaak mank. Ook de slechte weersomstandigheden bemoeilijken de situatie. “De ene partij moet aansluiten op de andere maar daar loopt het vaak mis”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “Als bepaalde werken dan nog eens uitlopen zit die ploeg van de nutsmaatschappij al op een andere plaats te werken en zo ontstaan er problemen. Daarbij komt ook dat een aantal waterleidingen asbest bevatten. Die moeten manueel verwijderd worden. Maar dat is niet evident in deze modderpoel.”

Bewoners klagen ook al een hele tijd over de beperkte bereikbaarheid van hun woningen. Over een afstand van 500 meter was het de voorbije weken nauwelijks te doen. Bij een werfbezoek kon Selleslagh met eigen ogen de situatie inschatten. “Het probleem wordt door iedereen erkend. Wij hebben vanuit de gemeente onze zorgen en vragen geuit naar de aannemer toe, en werden daarin bijgetreden door de veiligheidstoezichter. We hebben dan ook gevraagd op zeer korte termijn de nodige toegangsmaatregelen te treffen. Dit wil zeggen dat er kunststoffen platen voorzien worden langs de woningen en houten brugjes.” Vanmorgen al werd daaraan tegemoet gekomen.

“We zijn hier net komen wonen toen die werken begonnen”, vertelt bewoonster Jenny De Wolf. “Het gaat om zeer grote werken dus dat er hinder is, is onvermijdelijk. Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. De toegankelijkheid was wel een groot probleem. Die platen maken wel een heel verschil want ik kon zelfs niet meer gaan wandelen met onze hond. Gelukkig zijn de grote machines die trillingen veroorzaken nu ook weg. We hebben een dossier ingediend voor een scheur in onze woning. Hopelijk wordt daar gevolg aan gegeven. Met de wagen niet tot aan je huis kunnen, is ook problematisch. Het is serieus sleuren nu als je boodschappen gedaan hebt. Maar we blijven positief. Hopelijk is alles snel voorbij.”

“De grootste miserie is achter de rug”, sust Selleslagh. “In het begin waren er een paar tegenslagen. In de ondergrond bleek de situatie bijvoorbeeld niet altijd overeen te stemmen met de plannen. We hebben zelfs gasleidingen moeten verplaatsen om rioleringen te kunnen leggen. Die maatschappijen staan dan ook niet te springen om dat uit te voeren. Kortom, een hele soep. Niettegenstaande zeer slechte werkomstandigheden wil de aannemer toch voortdoen zodat hij op zeer korte termijn de rioleringsoverkoppelingen afgewerkt krijgt net als de ‘koffer’ van de weg. Wat de einddatum van de werken betreft is het zomers bouwverlof een realistische inschatting. Veel zal afhangen of we al dan niet een strenge winter krijgen.”