Beschadigd brugdek weggehaald: scheepvaart hersteld Veerdienst voor voetgangers en fietsers mogelijk al vanaf vrijdag operationeel Dimitri Berlanger

22 januari 2019

18u36 0 Grimbergen Het scheepvaartverkeer heeft opnieuw vrije baan op het Zeekanaal Brussel-Schelde. De operatie om het beschadigde brugdek weg te halen, verliep verbazend vlot. Kort na de middag passeerden voor het eerst sinds het ongeval vorige donderdag opnieuw schepen onder de nu lege betonnen brugconstructie. Nu is het nog wachten op een oplossing voor voetgangers en fietsers voor de komende maanden. Een veerdienst zal uiterlijk begin volgende week worden opgestart.

Dinsdagvoormiddag heeft een aannemer het gehavende brugdek van de brug over het kanaal Brussel-Willebroek ter hoogte van het sas van Humbeek op een ponton geheven, waarna het vervolgens afgevoerd werd voor herstellingen. De scheepvaart op het kanaal kon hierdoor om 12.30 uur weer worden vrijgegeven.

De operatie was geen sinecure, want het gevaarte weegt tientallen tonnen. Al dagen waren kraanbedrijf Sarens en de aannemer in de weer met de nodige voorbereidingen. Dinsdagochtend werd dan om 6 uur gestart met de eigenlijke operatie.

De brug was sinds vorige donderdag buiten dienst nadat een geladen schip ertegenaan voer. Op basis van soortgelijke schadegevallen gaat men er bij de Vlaamse Waterweg van uit dat de herstellingswerken vermoedelijk drie tot vier maanden zullen duren vooraleer het brugdek teruggeplaatst kan worden.

Busdienst

Om de hinder op te vangen voor de zwakke weggebruikers, die enkele kilometers moeten omrijden om aan de overkant te geraken, legt de gemeente Grimbergen sinds dinsdag ‘s morgens en ‘s avonds (en op woensdagmiddag) een busdienst in. Deze bus zal uitrijden tot de veerdienst, waarvan de Vlaamse Waterweg de komst voorbereidt, operationeel wordt. “In functie van de nodige ingrepen op het terrein zal deze veerdienst eind deze week of uiterlijk begin volgende week kunnen worden opgestart”, aldus woordvoerder Kevin Polfliet van de Vlaamse Waterweg.

“Vrijdag is momenteel de streefdatum voor het veerpont”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Woensdag krijgen we uitsluitsel of dat effectief ook lukt en dat zal dan ook meteen worden meegedeeld op de bewonersvergadering ‘s avonds. In het slechtste geval is het pas begin volgende week. Er moet nu eenmaal ook met een heel aantal zaken rekening gehouden worden: verzekeringen, op- en afstapplaatsen en ga zo maar door.”

CD&V blijft intussen kritiek spuien en vraagt zich af waarom het toeristische schip ‘De Blauwe Reiger’, dat ongebruikt in Willebroek voor anker ligt en eigendom is van de Vlaamse Waterweg, intussen al niet werd ingezet. “De Vlaamse Waterweg moet zich nu eenmaal ook aan procedures houden. De veerdienst gaat gepaard met een openbare aanbesteding. Bovendien is de Blauwe Reiger te groot en ook niet uitgerust om te fungeren als overzetdienst. De samenwerking met de Vlaamse Waterweg verloopt heel vlot. Als je dat veerpont in een week tijd kan regelen, dan heb je goed gewerkt”, besluit Selleslagh.