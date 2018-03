Benefietdag tegen kanker 28 maart 2018

Humbeek maakt zaterdag een vuist tegen kanker. Wielerteam 'Panache Grenache' organiseert een benefiet. Hun doel is om dit jaar drie Humbeekse teams aan de start te brengen van de 1.000 kilometer voor 'Kom op tegen Kanker' tijdens het Hemelvaartweekend. Vanaf zaterdagmiddag gaat de wandelzoektocht van start, met opdrachten voor volwassenen en kinderen. Voor de sportievelingen zijn er in het POC sessies spinning en zumba. Wie het wat rustiger aan wil doen kan deelnemen aan de kaartwedstrijd. 's Avonds vanaf 17 uur is er disco voor kids en kunnen ouders zich ontspannen tijdens de cocktailworkshop. De dag wordt afgesloten met een 'Café Chantant'. Tussendoor zal de ploeg worden voorgesteld en zal eveneens de prijsuitreiking van de wandelzoektocht plaatsvinden. Doorlopend zijn er pensen, kipfilet, pannenkoeken en rijstpap verkrijgbaar. Meer info: www.panachegrenache.be (DBS)