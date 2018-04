Benefietactie Panache Grenache stuurt drie teams naar '1.000 km voor Kom op tegen Kanker' 03 april 2018

Grimbergen De Humbekenaren hebben zich zaterdag van hun warmste kant laten zien tijdens een benefiet tegen kanker, georganiseerd door Panache Grenache.

"De doelstelling van Panache Grenache is om dit jaar drie Humbeekse teams aan de start te brengen van de '1.000 km voor Kom op tegen Kanker'", zegt Thijs Vervloessem van de vereniging. "Dat is een fietstocht tijdens het Hemelvaartweekend. Teams die willen deelnemen, moeten elk 5.000 euro inzamelen. Dat geld gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Ons evenement was alleszins zeer geslaagd. Dankzij de grote opkomst hebben we voldoende geld ingezameld om drie ploegen in te schrijven. Dit toont aan dat het verenigingsleven echt in het bloed van de Humbekenaren zit."





"Tijdens de benefietactie kon jong en oud deelnemen aan een wandelzoektocht, maar we organiseerden ook spinning- en zumbasessies in het POC in Humbeek. Voor wie het wat rustiger wilde houden, was er onder meer een kaartwedstrijd", besluit Vervloessem.





Om het evenement in de kijker te zetten, organiseerde Panache Grenache op zaterdag 24 maart ook al een promorit doorheen Humbeek en omstreken. (VDBS)