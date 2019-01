AWV pakt sluikstortprobleem carpoolparking A12 aan Grote afvalcontainers verdwijnen, betere verlichting en cameratoezicht op komst Robby Dierickx

15 januari 2019

13u28 0 Grimbergen De carpoolparking aan de op- en afrit Strombeek-Bever van de A12 wordt al geruime tijd geplaagd door hardleerse sluikstorters. Wegen en Verkeer en de gemeente Grimbergen zijn het beu en nemen maatregelen. Zo verdwijnen de vijf grote afvalcontainers, komt er betere verlichting en wordt een aankondigingsbord met cameratoezicht geplaatst.

“De parking langs de A12 in Strombeek-Bever ter hoogte van de Antwerpselaan ligt er vandaag droevig bij met overtollig afval dat naast de gewone vuilniscontainers gedumpt wordt”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. De beheerder van de carpoolparking doet er nochtans alles aan om de overlast te beperken. Zo wordt het zwerfvuil op alle carpool- en snelwegparkings in de wintermaanden gemiddeld twee keer per week opgeruimd. Tussen april en september is dat zelfs tot drie keer per week. In heel Vlaams-Brabant bedroeg de kostprijs voor het opruimen van zwerfvuil in 2017 2 miljoen euro.

In de hoop de problematiek in Strombeek nu definitief een halt toe te roepen, nemen de gemeente Grimbergen en AWV enkele preventieve maatregelen. Deze maand nog zullen die zichtbaar zijn op de carpoolparking. “Er komt betere verlichting tot aan de fietsenstalling”, verduidelijkt Wegen en Verkeer. “Daardoor zullen de verste en de donkerste hoeken beter verlicht en dus beter zichtbaar zijn. Daarnaast wordt aan de inrit van de parking een aankondigingsbord geplaatst met cameratoezicht. Op die manier is het voor iedereen duidelijk dat er bij het oprijden van de parking een voortdurende monitoring is.”

Minder comfort

Verder verdwijnen de vijf grote afvalcontainer. Dit moet ervoor zorgen dat sluikstorters niet langer verleid worden om afval in en rond de containers en de fietsenstalling te droppen. “Dat betekent echter wel dat er geen vuilnisbakken meer op de parking zullen staan”, aldus nog AWV. “We betreuren dat we de gebruikers van de carpoolparking een stukje comfort moeten afnemen, omdat anderen zo massaal de regels overtreden.”

Kersvers Grimbergs burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) is tevreden dat AWV de sluikstortproblematiek in de deelgemeente aanpakt. “Voor de buurtbewoners was de situatie niet meer houdbaar”, vertelt hij. “De laatste tijd kregen we steeds meer klachten van omwonenden, omdat sluikstorters voor heel wat overlast zorgden. Daarom hebben we al hun opmerkingen gebundeld en op basis daarvan deden we enkele voorstellen aan Wegen en Verkeer. We zijn dan ook opgelucht dat er maatregelen genomen worden.”

Voorlopig heeft Wegen en Verkeer nog geen plannen om op andere carpoolparkings dezelfde maatregelen te nemen.