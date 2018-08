Asfalteringswerken in straten 04 augustus 2018

Deze maand worden een aantal asfalteringswerken uitgevoerd. Dat is het geval vanaf 13 augustus in de Zevensterre in Beigem en zullen twee werkdagen duren. Vanaf 16 augustus is de Grootmolenveldlaan in Grimbergen aan de beurt. Hier worden 7 werkdagen voorzien. Het verkeer zal er plaatselijk moeten omrijden. (DBS)