Asfalteringswerken in Nieuwe Borgt 24 januari 2018

In de wijk de Nieuwe Borgt zijn sinds gisteren wegenwerken van start gegaan. Het wegdek in de Borgtstraat, Zwaluwstraat en de Nieuwe Schapenweg wordt opnieuw geasfalteerd. Op de plaats van de voorbereidende werken zal er een parkeerverbod zijn van 7 tot 18 uur. Tijdens de frees- en de asfalteringswerken zelf is de straat volledig onbeschikbaar. De nodige omleidingen worden voorzien via de Wielewaallaan.





De werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, vermoedelijk tot vrijdag 2 februari duren. (DBS)