Ambitieuze Roosen trekt N-VA-lijst 23 augustus 2018

02u29 0

N-VA Grimbergen heeft haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Philip Roosen trekt de lijst als kandidaat-burgemeester. Hij is professor aan de Universiteit Gent en al meerdere jaren voorzitter en gemeenteraadslid. Anne Laure Mouligneaux staat op de tweede plaats. Zij is sinds 2014 Franstalig woordvoerster van Bart De Wever en Jan Jambon. Jean-Paul Windelen, de huidige fractievoorzitter, staat op de derde plaats. Rudi Van Hove staat op 4 en ondernemer Bruno Spaens staat op de vijfde plaats. Emiel Haverhals is lijstduwer, samen met Erwin Vermassen, voormalig Grimbergs VU en N-VA voorzitter. "Inspraak van de burgers en een constructief en innoverend beleid zal ons onderscheiden van de huidige aanpak, waarbij onze mandatarissen tevens keuzes zullen durven maken", aldus Roosen. (DBS)