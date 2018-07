Ali Hamdi tegen de snelle mannen op de 1.500m 05 juli 2018

02u33 0

Atletiek

BK IN BRUSSEL





De 1.500m mannen kan één van de topnummers worden van het BK.





Dit weekend gaan de BK door, maar de lopers hebben steeds minder belangstelling voor de iets langere loopnummers. De 1.500m bij de mannen kan daar een uitzondering op worden, ondanks de afwezigheid van Isaac Kimeli en Robin Hendrix, die op hoogtestage vertoeven in Sankt-Moritz. Maar er zijn twee andere atleten ingeschreven, die de EK-limiet van 3.38.10 reeds haalden, met name Ismael Debjani en Peter Callahan. Daarnaast hopen Pieter Claus en Ali Hamdi zich alsnog te kwalificeren voor dat EK in Berlijn. "De kans lijkt echter vrij groot, dat het een tactisch gevecht wordt", besefte Ali Hamdi, de Grimbergenaar van DCLA. "Ik kan me moeilijk inbeelden dat een van die twee voor tempomaker zal spelen. Ik zie dus wel wat het wordt. Al verkies ik de EK-limiet boven de titel."





In Sankt-Moritz loopt alles ondertussen naar wens. "Tot gisteren begeleidde kine Maarten Thysen ons en de atleten konden meetrainen met toppers als de Amerikaan Centrowitz of de Duitser Petros. De sfeer is dan ook opperbest, zeker daar het weer meevalt", meldde trainer Tim Moriau. (VORE)